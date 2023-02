No Carnaval, Polícia Rodoviária Estadual vai intensificar abordagens e fiscalização nas rodovias

O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) preparou um esquema de policiamento preventivo para todo o Estado durante o feriado de Carnaval. Os trabalhos da Operação Carnaval começam à zero hora desta sexta-feira (17) e vão até a Quarta-Feira de Cinzas (22).

Na região noroeste do Estado haverá o reforço no policiamento rodoviário com aplicação de radares e aparelho etilômetro nesse feriado de Carnaval 2023.

Com isso, o comando da Polícia Rodoviária orienta que os motoristas respeitem os limites de velocidade, só realizem ultrapassagem em local seguro e permitido e se ingerir bebida alcoólica, não dirija.

Em todos os 54 Postos Rodoviários, distribuídos no Paraná, a unidade vai intensificar abordagens e a fiscalização para combater o excesso de velocidade e embriaguez ao volante. O combate ao tráfico de drogas também será reforçado com o uso de cães de faro nos acessos ao Litoral.

O reforço de policiamento também inclui abordagem, fiscalização e vistorias a veículos de passeio, caminhões e ônibus interestaduais e intermunicipais, principalmente os que seguirem ao Litoral do Estado.

A atenção redobrada e a prevenção por parte dos motoristas que pegarem a estrada durante o feriado são fundamentais para um trânsito mais seguro. Ter um planejamento antes de sair de casa também faz toda a diferença para evitar transtornos, principalmente congestionamentos.

A orientação é optar pelos horários alternativos para que o deslocamento ocorra de forma tranquila. O motorista deve verificar as condições do veículo, incluindo pneus, freios, suspensão e iluminação.

Checar o nível de água e de óleo também é necessário ainda antes de sair de casa. São observações básicas que podem evitar problemas mecânicos e acidentes.

ACIDENTES

Em caso de algum acidente nas rodovias estaduais é importante acionar o Batalhão Rodoviário pelo telefone 198. Além disso, é preciso sinalizar o local para que não haja mais exposição daquelas pessoas envolvidas no acidente, nem aos demais motoristas na via.