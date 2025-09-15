Policiais do 11º BPM conquistam vitórias no Jiu-Jitsu

O 11º Batalhão de Polícia Militar obteve grandes conquistas no jiu-jitsu com dois policiais, que mais uma vez representaram com disciplina, garra e espírito guerreiro a unidade em competições esportivas.

No último sábado (13), o 2º Sargento Cordeiro – Comandante do DPM de Araruna, sagrou-se campeão da categoria GI (com kimono), faixa azul, master 1 e 2, pesadíssimo, durante a tradicional Open Five de Jiu Jitsu Gi e NoGi, realizada no ginásio de esportes Professor Darci Cortez, o Moringão, em Londrina.

O evento reuniu atletas de todas as idades e faixas, promovendo a prática do jiu-jitsu em âmbito estadual e reafirmando sua importância como modalidade de disciplina e superação.

Também no mesmo dia, em Campo Mourão, o soldado Diego Nunes, integrante do pelotão ROTAM, demonstrou técnica e determinação no Avalanche Fight Championship. No combate de Jiu-Jitsu Sem Kimono (NoGi), o policial conquistou a vitória com muita dedicação, elevando o nome da Polícia Militar do Paraná e do 11º BPM no cenário esportivo.

Esses resultados reforçam o comprometimento dos militares estaduais não apenas com a segurança pública, mas também com o desenvolvimento físico, mental e esportivo, inspirando toda a tropa e a comunidade.