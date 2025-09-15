Centro Universitário Integrado realiza 19ª Feira das Profissões

O Centro Universitário Integrado realizará a 19ª Feira das Profissões. O evento acontece no dia 19 de setembro (sexta-feira), das 8h às 12h e das 19h às 22h, na unidade Eco Campus [Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão-PR]. A entrada é gratuita e a previsão é receber 5 mil visitantes.

Cerca de 300 pessoas [entre professores, estudantes e convidados] vão trabalhar nos estandes e apresentar ao público informações sobre mais de 20 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância do Integrado nas áreas de saúde, humanas, agrárias, inovação, engenharias e tecnologia.

Também haverá exposições, dinâmicas, testes de aptidões, espaço de networking, oficinas exclusivas, condições diferenciadas para facilitar o ingresso na instituição de ensino superior, visitas guiadas para conhecer os laboratórios, as bibliotecas e todo o Eco Campus.

QUALIDADE E RECONHECIMENTO

Os visitantes também poderão conhecer o Integrow — Ecossistema de Inovação Integrado; que oferece diversos serviços para ajudar a transformar ideias e negócios que tenham base tecnológica, sejam inovadores, sustentáveis e gerem impactos positivos na comunidade.

Além das carreiras convencionais, o público poderá conhecer e interagir com startups inovadoras e ter aconselhamentos personalizados que estimulam o empreendedorismo em todas as fases da vida.

Os visitantes ainda poderão conhecer diversos cursos do Centro Universitário Integrado que têm nota máxima (5) nas avaliações do Ministério da Educação e estão entre os melhores do Paraná e do país.

EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA TODAS AS IDADES

O evento ainda traz novidades aos adultos e acadêmicos sêniores que já se formaram, buscam novos aprendizados e enxergam na educação continuada um alicerce para o envelhecimento ativo e saudável.

Para muitas pessoas com 50 anos ou mais, o desejo por conhecimento e a oportunidade de compartilhar experiências trazem um senso de propósito e realização pessoal. Já o retorno ou a continuidade dos estudos após os 50 anos também são motivadas por novas colocações no ambiente corporativo ou pela realização de sonhos antigos.

VÁRIAS OPÇÕES NUM ÚNICO LUGAR

Com tantos atrativos e oportunidades para explorar diferentes carreiras num único lugar, os visitantes terão experiências imersivas para ajudá-los a avaliar as áreas de maior afinidade e tomar decisões com mais convicção para seu futuro profissional.

Foi o que aconteceu com Mariane Cynara da Silva. Em 2019, ela veio em busca de mais informações sobre o curso de Direito, mas quando visitou a clínica veterinária e viu os cuidados com os animais, seu coração acelerou.

“Tudo o que tinha de certeza foi por água abaixo. Como sempre gostei de animais, decidi que queria ser médica veterinária. Sou formada há cinco anos, atuo como especialista em clínica médica de pequenos animais no Centro Veterinário do Integrado e me sinto totalmente realizada com essa profissão”, conta.

Serviço

O que: Centro Universitário Integrado realiza a 19ª Feira das Profissões

Quando: Dia 19 de setembro (sexta-feira), das 8h às 12h e das 19h às 22h

Onde: Na unidade Eco Campus [Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão-PR].

Quanto: A entrada é gratuita para todas as pessoas

Informações: tel. 0800 042 0109