CM/Futsal recebe hoje o Marechal pela reabilitação na Liga Nacional

Na corrida pela recuperação na Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal recebe hoje (30), às 18h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Marechal em clássico paranaense da nona rodada da competição.

Com apenas 5 pontos, o Carneirão precisa voltar a vencer para tentar a classificação à próxima fase, que reunirá os 16 melhores classificados. Campo Mourão, por enquanto, é o 21º à frente apenas do Taubaté (SP). Em caso de vitória, o tricolor pode ganhar pelo menos duas posições, saltando para 19º. Marechal é o 12º colocado com 12 pontos.

A novidade para o confronto de hoje será a estreia do ala/fixo Silva, que chega para reforçar o elenco no restante da temporada. Experiente, o jogador estava no Rio Grande do Sul e seu último clube na Liga e no Paraná foi o Marreco, de Francisco Beltrão, na temporada passada. Quem também fará sua reestreia diante o torcedor mourãoense será o ala/pivô Tom, que se recuperou de lesão e voltou a atuar na rodada passada. Por outro lado, o técnico Giba segue sem poder contar com o goleiro Ângelo, o fixo Caio Barros e agora também com o ala/fixo Leandro Caires, todos em recuperação no departamento médico do clube.

AO VIVO

O SporTV transmite ao vivo para todo o Brasil, a partir das 18h45, o duelo entre Campo Mourão e Marechal.