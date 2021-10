Pilotos mourãoenses disputam Copa Noroeste de Kart em Paranavaí neste domingo

Pelo menos cinco pilotos mourãoenses disputarão neste domingo, 23, a Copa Noroeste de Kart, que será realizada no Kartódromo de Paranavaí.

De acordo com a Akartcam, Associação dos Amigos do Kart de Campo Mourão, os pilotos sairão no domingo pela manhã do kartódromo Horácio Amaral rumo a Paranavaí, onde disputarão o título da etapa em diversas categorias.

Estão confirmados na disputa os pilotos Airton Soares, vencedor da Copa Integração na categoria F4 13/43, Adelan Soares, Raoni de Assis, Jardel Andrade e Alysson Hanel.

“É mais um desafio para os nossos pilotos mourãoenses. A pista de Paranavaí é mais travada que a nossa e deverá exigir bastante. É importante momento também de integração com pilotos de nossa região” disse o presidente da Akartcam, Raoni de Assis.