Pedala Aquece Paraná acontece neste domingo em Campo Mourão e região

Será realizado neste domingo (26) o Pedala Aquece Paraná, evento com objetivo de arrecadar cobertores e roupas para as comunidades vulneráveis do Estado. A programação do trajeto divulgada pelo Governo do Estado na região de Campo Mourão, inclui cidades de toda a região,

Aqueles que tiverem interesse em participar devem procurar o departamento de esporte de cada município.

Segundo o coordenador do programa Pedala Paraná, Rogério Riva o evento é uma ação solidária e voluntária que acontece em mais de 90 cidades. “É uma parceria entre as superintendências de Esporte e Ação Solidária, e a gente tem como intuito realizar passeios ciclísticos em parceria com os municípios, especificamente com as Secretarias de Esporte Municipais e todos os materiais arrecadados ficam para os municípios”, completou.

A campanha Aquece Paraná vai até o dia 28 de junho.