Secretaria de Educação lança aplicativo para oferecer apoio psicológico aos professores

Profissionais da rede estadual de ensino do Paraná contam, agora, com um aplicativo de telessaúde que oferece atendimento psicológico online. A plataforma, chamada Bem Cuidar, é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

A partir desta sexta-feira (24), todos os professores, diretores, pedagogos e funcionários de colégios da rede podem utilizar o aplicativo gratuitamente para agendar e fazer teleconsultas com um psicólogo. O serviço contempla tanto os profissionais do Quadro Próprio do Magistério (QPM) quanto os temporários (do PSS), e também é oferecido a servidores que atuam na Seed-PR e nos Núcleos Regionais de Educação.

O atendimento é feito por 20 psicólogos selecionados pela UEL. Os profissionais também podem fazer encaminhamentos a psiquiatras, de acordo com a necessidade do paciente.

“Com a pandemia, o número de afastamentos por doenças da mente aumentou. Esse retorno presencial foi difícil para muita gente. Essa foi a nossa principal motivação”, disse Taciana Fenili de Santana, chefe de Recursos Humanos da Seed-PR, durante o evento de lançamento do aplicativo. A solenidade aconteceu nesta sexta-feira (24) no Canal da Música, em Curitiba.

O resultado esperado são a redução de casos de ansiedade e estresse entre professores, proporcionando melhores condições de trabalho e, consequentemente, menos afastamentos. “O professor ganha qualidade de vida, e os estudantes ganham professores saudáveis emocionalmente”, afirmou Taciana.

A fase de testes do aplicativo começou em maio, em dois Núcleos Regionais da Educação (de Foz do Iguaçu e Toledo, no Oeste), expandindo a oferta gradativamente. Nas fases finais de teste, no mês de junho, a plataforma alcançou 980 cadastros. Agora, a ferramenta está disponível para 80 mil profissionais da educação da rede estadual. A partir do segundo semestre, tem início um estudo para avaliar as possibilidades de oferta de atendimento aos alunos.

“Queremos fomentar um ambiente escolar mais saudável. Estamos discutindo com o Conselho Federal de Psicologia e outros atores sobre qual é a melhor forma de atender os nossos alunos, garantindo a qualidade desse serviço”, disse Vinicius Neiva, diretor-geral da Seed.

COMO UTILIZAR

O Bem Cuidar está disponível no Google Play e na Apple Store. Após o download do app no smartphone, é preciso fazer um rápido cadastro e solicitar atendimento com um dos psicólogos disponíveis.

A sessão pode ser agendada para até uma semana após a solicitação. O professor, então, deve se conectar à plataforma no dia e horário estabelecidos para a sessão online. Durante o atendimento, o profissional deixará agendado o próximo encontro.

Fonte: Agência Estadual de Notícias