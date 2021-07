Olimpíada: Brasil encara Egito nas quartas de final do futebol masculino

A seleção brasileira de futebol masculino vai enfrentar o Egito, segundo colocado do Grupo C, nas quartas de final da Olimpíada de Tóquio. O adversário ficou definido após a vitória dos africanos contra a Austrália por 2 a 0 no Estádio de Miyagi, na cidade de Rifu. A partida acontecerá no Estádio de Saitama, na cidade Saitama, às 7h (horário de Brasília). Todas as partidas das quartas de final vão acontecer no sábado (31).

Já o empate entre Espanha e Argentina por 1 a 1 no Estádio de Saitama, classificou os europeus como líder do grupo C e eliminaram os sul-americanos, que encerram sua participação na competição como terceiro colocado. Os espanhóis terão pela frente nas quartas a Costa do Marfim (2º colocada) no Estádio de Miyagi, às 5h (horário de Brasília).

Quem mandou bem na fase de grupos foi o Japão, o único país que obteve 100% de aproveitamento nas três partidas disputadas no Grupo A. Os japoneses vão enfrentar a Nova Zelândia (2º colocado do Grupo B) às 6h (horário de Brasília), no Estádiode IbarakiKashima, na cidade de Kashima, província de Ibaraki.

Já a Coreia do Sul, líder do Grupo B, terá como oponente o México, que ficou na vice-liderança do Grupo A. O duelo será realizado no Estádio de Yokohama, na cidade de Yokohama, província de Kanagawa, às 8h (horário de Brasília).

A França acabou decepcionando no Grupo A, tendo encerrado sua participação como terceiro colocado e, consequentemente, eliminada dos Jogos de Tóquio.

Brasil venceu nesta quarta

A seleção brasileira também entrou em campo nesta quarta-feira (28) e venceu a Arábia Saudita por 3 a 1 no estádio de Saitama. Os atacantes Matheus Cunha e Richarlison (2) marcaram os gols brasileiros, já Al Amri descontou para os sauditas.

Todos os confrontos das quartas de final serão no sábado (31)

5h – Espanha x Costa do Marfim – Estádio de Miyagi

6h – Japão x Nova Zelândia – Estádio de Ibaraki Kashima

7h – Brasil x Egito – Estádio de Saitama

8h – Coréia do Sul x México – Estádio de Yokohama

Agência Brasil