Caminhão atropela e mata 16 cabeças de gado na BR 272

Um caminhão caçamba atropelou diversas cabeças de gado que estavam soltos sobre a pista da rodovia BR 272, entre Farol e o distrito de Martinópolis, na manhã desta quarta-feira. O acidente resultou na morte de 16 animais.

O acidente foi registrado por volta das 7 horas. O condutor do caminhão, que foi surpreendido com a boiada na pista, não teve como evitar a batida, mas saiu ileso do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para fazer o registro da ocorrência e controlar a retirada dos animais mortos do local.

Informações: Goionews