Paratletas da Natação receberam premiação

Um encontro com pais e paratletas do Projeto S – Natação Paralímpica marcou o encerramento das atividades de 2021. Na ocasião foi entregue o troféu conquistado pelo Projeto S no Prêmio Gestor Público do Paraná 2021, que premia municípios com projetos de excelência que são exemplos de gestão pública. Os paratletas do projeto receberam kit esportivo com camiseta, touca, óculos de natação e squeeze.

Foi entregue também o troféu de terceiro lugar geral masculino do Pararajap’s (Jogos Paradesportivos do Paraná) onde os paratletas Bruno Martins, Gabriel Melo e Kauê Henrique fizeram parte da equipe de Campo Mourão. Integraram a equipe ainda os paratletas Tharcys Gustavo e Leonardo Pauloski, conquistando juntos 13 medalhas de ouro e o terceiro lugar geral masculino.

O projeto, que será retomado em fevereiro, é desenvolvido na piscina municipal, organizado pela Fundação de Esportes sob a coordenação do professor Marcelo Alfredo. O evento foi prestigiado pelo prefeito Tauillo Tezelli, a vice Fátima Nunes, o vereador Bina Teixeira e o secretário de Esportes Marcelo Lima.