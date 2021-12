Motociclista fica ferido em colisão com veículo em Campo Mourão

O condutor de uma motocicleta ficou ferido em mais um acidente de trânsito em Campo Mourão. A colisão ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, na avenida João Bento, esquina com a rua Santa Catarina.

Conforme as informações, o motorista de um veículo Ford Focus transitava pela avenida João Bento, sentido Centro/Asa Leste e ao chegar no cruzamento com a rua Santa Catarina fez a conversão para acessar a rua.

Foi então que o motociclista de 19 anos que vinha logo atrás acabou batendo violentamente na lateral do automóvel. Com o impacto ele caiu e sofreu lesões na cabeça, suspeita de fratura em uma das mãos, além de outras escoriações pelo corpo.

O rapaz teria ficado inconsciente por algum tempo, mas recuperou os sentidos antes da chegada do Siate que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro. O motorista do Focus de 32 anos sofreu cortes no rosto por estilhaços da janela do carro, mas recusou atendimento médico.