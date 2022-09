Homem leva facada na barriga ao tentar separar briga

Um homem de 30 anos foi esfaqueado na barriga e ficou gravemente ferido ao tentar separar uma briga, no distrito de Ourilândia, município de Barbosa Ferraz. A ocorrência foi registrada na tarde desse domingo, 4, em frente a um bar do distrito.

Segundo as informações apuradas pela Colunanews, a vítima estava em frente ao bar do “Zé da Rodoviária”, que pertence a José Marinho quando teve início uma confusão, do lado de fora do estabelecimento.

Logo em seguida, um homem conhecido por Divansi Aparecido Ribeiro entrou no bar com as mãos na barriga, dizendo que havia sido esfaqueado. Ele disse que o agressor seria um homem conhecido por “Jaiminho”.

Mesmo ferido, o rapaz foi para sua residência, enquanto o agressor fugiu do local. A vítima teria dito que foi ferida ao tentar separar uma briga do lado de fora do bar.

O Samu de Barbosa Ferraz foi ao local e encontrou a vítima já a caminho do hospital da cidade, sendo levada por familiares. O homem, que apresentava ferimento profundo no abdômen, com exposição das vísceras, foi atendido pelas equipes ainda no local e removido para o Hospital de Barbosa Ferraz.

Devido a gravidade do ferimento, ele foi removido para outro hospital da região, pelo Helicóptero do Samu.

Com informações: Colunanews