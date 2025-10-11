Show de Clayton e Romário reúne multidão para comemorar os 78 anos de Campo Mourão

Um dos momentos mais esperados da programação de aniversário dos 78 anos de Campo Mourão aconteceu na noite desta sexta-feira (10), com o show da dupla sertaneja Clayton e Romário, na Praça São José.

A apresentação, realizada em palco montado especialmente para o evento, reuniu cerca de cinco mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar.

Conhecida por sucessos como “Água nos Zói” e “Namorando ou Não”, a dupla animou o público com um repertório que misturou hits próprios e clássicos do sertanejo, passando por outros estilos como rock e funk.

O prefeito Douglas Fabrício destacou a importância do evento no calendário de comemorações. “É uma alegria muito grande ver a praça cheia, com famílias, jovens e crianças aproveitando esse momento. Campo Mourão tem muito a comemorar.

O show foi um dos destaques da programação comemorativa que prossegue pelos próximos dias com atividades esportivas, recreativas e culturais.