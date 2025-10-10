Nacional enfrenta o Athletico Paranaense com uniforme em alusão ao combate ao racismo

O Nacional Atlético Clube (NAC) entra em campo neste sábado (11), às 15h30, no Estádio Municipal José Carlos Galbier, em Campo Mourão, para enfrentar o Athletico Paranaense pela última rodada da fase de classificação da Taça FPF (Federação Paranaense de Futebol) 2025.

A partida marca um momento histórico para o futebol mourãoense: há 19 anos, desde 2006, o rubro-negro da capital não disputava uma partida oficial em Campo Mourão. Naquele ano, o Athletico enfrentou a extinta ADAP pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, no Estádio Municipal Roberto Brzezinski.

Além do destaque esportivo, o confronto deste sábado carrega um forte simbolismo esportivo e social. O Nacional jogará com uniforme totalmente preto, em alusão ao combate ao racismo, após um caso envolvendo um atleta do time mourãoense, vítima de injúria racial no último final de semana, durante a partida contra o Batel, em Guarapuava.

O ato é uma manifestação de repúdio à discriminação racial e reforça o compromisso do clube e da comunidade mourãoense com o respeito, a igualdade e a inclusão no esporte.

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), reafirma seu apoio às ações que valorizam o esporte como ferramenta de transformação social e de promoção de valores humanos, como a diversidade e o respeito.