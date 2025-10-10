Contra o Pato, fora de casa, CM/Futsal inicia playoffs da Liga Nacional neste sábado

Jogando em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, o Campo Mourão Futsal inicia neste sábado, 11, às 19h, contra o Pato Futsal, a disputa das oitavas de final da Liga Nacional. Mais um duelo que vai entrar para história, marcando os grandes confrontos já realizados entre as duas equipes em competições estaduais e nacionais.

O Carneirão não perde há 10 jogos pela LNF, e poderá ter força máxima em Pato Branco, para tentar um bom resultado fora de casa. “É uma nova fase com dois jogos e decisão na nossa casa. São dois times gigantes do Paraná e do Brasil. Temos uma boa expectativa e vai vencer quem estiver mais concentrado, quem errar menos. Trabalhamos forte durante a semana visando acertar detalhes da nossa equipe e eliminar os pontos fortes deles”, revelou o técnico Betinho, do Campo Mourão Futsal.

A segunda partida, que definirá quem passa para a fase seguinte, está marcada para o dia 17, domingo, às 14h00, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão. Os ingressos já estão à venda no site do Campo Mourão Futsal, Supermercados Bom Dia, e Marujo Sports.