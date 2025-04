Nacional e PSTC ficam no 0x0 após gol anulado na Segundona

Nacional e PSTC se enfrentaram neste sábado (26) no estádio José Carlos Galbier, em Campo Mourão. Único com 100% de aproveitamento no início da rodada, o NAC queria fazer bonito diante do torcedor, e quase conseguiu.

No fim do jogo, o time chegou a marcar, mas a arbitragem viu impedimento de Geandro e anulou o gol. Com o resultado de 0 x 0, o Nacional chega a 7 pontos, enquanto o PSTC tem 2 pontos somados ao todo na tabela de classificação da Segundona Sanepar 2025.

O JOGO

A partida foi cadenciada e com poucas finalizações. Geandro teve uma boa chance de cabeça depois da cobrança de escanteio de Coppetti. O Nacional chegava ao ataque, mas sem concluir com perigo. Aos 49 minutos, já nos acréscimos da primeira etapa, cobrança de falta para o PSTC, e Murilo cobrou em cima da barreira. Decretando o 0x0 no intervalo.

No segundo tempo o Nacional continuou com mais posse de bola. Aos 17’ Mateuzinho mandou a bola na trave, na melhor chance do jogo até então. O time ainda chegou com perigo aos 22’ e aos 24’, quando Lucas Newiton, de cabeça, exigiu uma defesa difícil do goleiro Pedro do PSTC.

O time de Alvorada do Sul ainda retribuiu a bola da trave, depois de um ataque perigoso, que bateu no goleiro Alexandre e acertou o poste. Mas o lance capital do jogo aconteceu aos 42’, quando Darlisson cobrou uma falta pela direita e Geandro cabeceou para o fundo das redes de Pedro, fazendo 1×0 para o Nacional.

A arbitragem, no entanto, entendeu que houve desvio, colocando o jogador do NAC em posição de impedimento, e invalidando o gol. O PSTC ainda teve uma falta favorável aos 52’, mas o goleiro Alexandre defendeu, deixando tudo igual no placar. 0 X 0.

O Nacional joga fora de casa no domingo (04/04), contra o Toledo, no estádio 14 de Dezembro, às 15h30. Já o PSTC joga contra o Batel, no Waldomiro Gelinski, em Guarapuava, também no domingo às 15h30.