Criança morre após ser esquecida em carro em SC; sepultamento será em C. Mourão, onde vivem seus avós e pai

Um menino de 3 anos morreu após ser esquecido dentro de um carro, onde passou 10 horas trancado, na cidade de Videira, no Oeste de Santa Catarina. A fatalidade ocorreu na tarde desta sexta-feira (25).

O corpo está sendo velado na capela do Prever, em Campo Mourão, onde mora seus avós e o pai dele. De acordo com as informações, a criança vivia com a mãe e a companheira dela, em Videira.

Ontem de manhã as duas saíram de casa com o menino e a mãe dele, que é enfermeira, ficou em seu local de trabalho. Sua companheira, madrasta da criança, deveria levá-lo na creche, porém, acabou se esquecendo e retornando para casa.

Após trancar o veículo com a criança dentro, ela também saiu para trabalhar, de bicicleta, e só percebeu a tragédia no final da tarde no horário que deveria pegar o garoto na creche.

Após encontrá-lo desacordado, ela acionou as equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros, porém, ele já estava em óbito. Também estiveram no local equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica para os procedimentos de perícia e investigação do ocorrido.

A Polícia Civil abriu investigação e, inicialmente, trata o caso como homicídio culposo — quando não há intenção de matar. As circunstâncias exatas do esquecimento ainda são apuradas pelas autoridades.

Em meio a forte comoção, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao pequeno. O sepultamento acontece na manhã deste domingo, no cemitério São Judas Tadeu.