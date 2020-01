Atletismo: três mourãoenses sobem ao pódio na prova 28 de Janeiro, em Apucarana

A equipe Unimed Campo Mourão Atletismo conquistou neste último sábado, 25, mais resultados expressivos no início desta temporada 2020.

Desta vez a competição foi a tradicional prova 28 de Janeiro, na cidade de Apucarana, norte do Paraná.

A equipe mourãoense subiu ao pódio com Dhenifer Fernandes, que foi campeã no sub 17 feminino, com Vinicius Machado, que foi vice campeão no sub 17 masculino e com Laís Maria que conquistou o vice-campeonato no 5km adulto feminino.

O técnico Paulo Cesar Costa, comentou mais esses importantes resultados: “Mais uma vez conseguimos representar Campo Mourão de uma forma muito boa. Ainda é início da temporada, e estamos muito confiantes para o que vem pela frente” disse.