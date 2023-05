Mesmo com chuva intensa, 180 corredores encaram a segunda etapa do Circuito de Corrida Fecam

Nem mesmo a forte chuva foi capaz de desanimar as 180 pessoas que participaram da 2ª etapa do Circuito de Corrida da Fundação de Esportes de Campo Mourão (FECAM). Realizada no último sábado (27), a competição reuniu os participantes para as provas de 2,5 e 5 km, no campus do Centro Universitário Integrado. Ao todo, a FECAM recebeu 382 inscrições para o evento.

Segundo o coordenador da prova, Wellington Souza, “o evento teve um expressivo número de desistentes devido à intensa chuva no sábado, mas mesmo com todos os empecilhos do tempo a ação transcorreu da melhor forma possível com a realização do circuitinho com as crianças e do Circuito de Corrida com os demais inscritos”.

Souza ressaltou ainda a importância dos parceiros Centro Universitário Integrado, Paraná Atacadista, Unimed, SEIMOB, Tiro de Guerra e toda a equipe da FECAM para a realização da prova. A próxima etapa do Circuito de Corrida está prevista para o dia 29 de julho de 2023.