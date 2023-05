Condutor de Bitren é preso pela PRF em CM por embriaguez ao volante

No inicio da tarde desta segunda-feira (29), policiais rodoviários federais receberam várias denúncias de que um caminhão estava efetuando manobras de “zig zag” e jogando outros veículos para fora da pista, na rodovia BR-272.

A equipe policial saiu em direção ao local indicado e ao aproximar-se já visualizou o veículo saindo e voltando para o acostamento, obrigando outros veículos a desviarem.

Houve a abordagem do bitrem do tipo “Romeu e Julieta”, que no momento estava vazio, conduzido por um homem de 48 anos.

De imediato fora percebido pelos policiais que o condutor apresentava sintomas de ingestão de bebidas alcoólicas, o que se confirmou após ele ser submetido ao teste de alcoolemia, onde constou o teor de 1.22 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Índice quatro vezes acima do já considerado crime de trânsito.

Também, em consultas aos sistemas, verificou-se que a Carteira Nacional de Habilitação do motorista estava cassada, com o impedimento vigente de 11/02/2023 a 11/02/2025.

Ainda segundo a PRF, ele já havia sido preso por embriaguez ao volante, em abril de 2021 na BR 272 em Araruna. Preso em flagrante o motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.

Em tese, ele responderá por embriaguez ao volante; dirigir veículo automotor, em via pública com a CNH cassada e direção perigosa.