“Chá da Tarde para Mulheres” debate sobre violência doméstica

A Patrulha Maria da Penha participou, a pedido da vereadora Eliana do Café, representante da Procuradoria da Mulher do município de Campo Mourão, do evento “Chá da Tarde para Mulheres”, realizado na 8ª Igreja Presbiteriana Renovada, localizada na Rua dos Pardais, nº 603, no Jardim Tropical I.

Durante o evento, foi ministrada uma palestra com foco na temática da violência doméstica, abordando a importância da denúncia, os canais de apoio e os mecanismos de proteção à mulher. A atividade reforçou o compromisso da Patrulha Maria da Penha com a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher.

Estiveram presentes aproximadamente 80 participantes, incluindo a Diretora da Mulher e representante do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), fortalecendo ainda mais a rede de proteção às mulheres no município.

A ação integra o programa Mulher Segura, promovendo conscientização e orientação às mulheres da comunidade, em um espaço de diálogo, escuta e apoio.