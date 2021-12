Kartódromo realiza Copa Verão neste final de semana em Campo Mourão

A AKARTCAM – Associação dos amigos de Kart de Campo Mourão – realiza nesse final de semana, 11 e 12 de dezembro, a Copa Verão de Kart, no Kartódromo Horário Amaral.

A competição é a segunda desde o reinício das atividades. A anterior, Copa Integração, trouxe muita emoção e foi disputada, boa parte dela, sob chuva com pista molhada.

Para a Copa Verão são esperadas dezenas de pilotos de diversas cidades da região: “Temos confirmação de participação de pilotos de Paranavaí, Ubiratã, Maringá e, claro, dos pilotos da casa, de Campo Mourão” disse o presidente do Kartódromo de Campo Mourão, Raoni de Assis que reforçou ainda a ótima parceria com o Kartódromo de Paranavaí: “Temos estreitado laços com os amigos de Paranavaí que também estarão conosco neste final de semana” completou.

Serão disputadas as provas de longa duração (sábado), F4 Challange, F4 Super, Sprinter e Graduados (domingo). No sábado, a largada será às 17h30. Já no domingo cada prova tem duas baterias sendo a primeira pela manhã e a segunda a tarde. A primeira largada será às 10h55 pela manhã e às 13h45 a tarde. A entrada para os visitantes é franca.