Festival do projeto Karatê Social acontece neste sábado no CAIC

O ginásio de esportes do Caic sediará neste sábado (26 de agosto) o Festival do Projeto Karatê Social, que deve receber mais de 300 crianças atendidas pelo projeto em diversos locais da cidade.

O evento terá a solenidade de abertura às 9h, e a premiação prevista para às 14h. Contará ainda com demonstração de movimentos tradicionais do Karate.

As crianças participantes são os alunos e alunas dos núcleos de Karatê da Vila Guarujá, do Conj. Fortunato Perdoncini, da Associação do Lar Paraná, além dos núcleos das Escolas Municipais Caic, Maria do Carmo, Domingues José de Souza e da Vila Urupês.

O evento é uma realização da Associação Dojo em Parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio da SEJUF (Secretaria da Justiça, Família e Trabalho), do Programa “Nota Paraná” e do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). O evento ainda conta com o patrocínio do Super Real Lar, CleanSol e Center Clínicas.