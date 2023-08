Circuito Mourãoense de Xadrez Escolar tem etapa neste sábado

Neste sábado, 26, a partir das 13h, acontece no Colégio Estadual Cívico Militar Marechal Rondon a segunda do Circuito Mourãoense Escolar, festival promovido pela Associação Mourãoense de Xadrez – AMX e Fundação de Esportes de Campo Mourão – FECAM.

O Circuito Escolar vem crescendo de forma consistente a cada edição, fruto do trabalho realizado nos núcleos presentes em diversas escolas da rede municipal e também estadual.

Para essa etapa foram disponibilizadas 200 inscrições, e as vagas se esgotaram há cerca de duas semanas. A competição contará com representantes de diversas instituições de Campo Mourão e também de toda a região.

De acordo com o presidente da Associação Mourãoense de Xadrez, Sandro Marcos Covalchuk, o sucesso da competição é “reflexo do grande crescimento da prática do Xadrez no município. Só temos a agradecer a todos os parceiros e patrocinadores que apoiam os nossos projetos” disse.