CM trouxe 19 medalhas da 2ª fase do Campeonato Paranaense de Karate

Os 15 caratecas que representaram Campo Mourão na 2ª fase do 49º Campeonato Paranaense de Karate trouxeram 15 medalhas (9 Ouro; 6 Prata e 4 Bronze). Cerca de 600 atletas de 25 cidades paranaenses participaram da competição. Campo Mourão foi representado pela Associação de Karate-Dô Exata, coordenada pelo professor Carlos Cesar de Souza (faixa preta 5º DAN), com apoio da Fecam, através da Lei do Incentivo ao Esporte e patrocinadores Centro Universitário Integrado e Laboratório Exame.

Os resultados foram os seguintes: Adriano Jose Cazarin (1º lugar Novos Kata Senior e 1º Lugar Novos Kumite Senior menos 75 Kg); Ana Paula Ferreira Soares (3º Lugar Novos Kumite Junior menos 48 Kg); Bianca May Kuwatani Fuzito (2º lugar Novos Kata Cadete); Carlos Cesar de Souza (1º lugar Especial Kata Master); Danilo Miguel de Souza (1º lugar Novos Kumite Senior menos 60 Kg); Erika Rodrigues Marques dos Santos (2º lugar novos Kata Senior e 2º Lugar Novos Kumite Junior menos 59 Kg); Hevelyn Matheus de Mattos (3º Lugar Novos Kata Senior); Jordan Duzanowski Bonfim (3º Lugar Especial Kata Sub-21); Marcel Andrade (1º Lugar Novos Kata Master e 1º Lugar Novos Kumite menos 84 Kg); Maria Clara dos Santos Bueno (1º Lugar Novos Kata Cadete); Murilo Ostapechen Lucena (3º Lugar Novos Kata Senior e 2º Lugar Novos Kumite Senior menos 67 Kg); Nicollas Smoliak Pereira da Silva (2º lugar Novos Kumite mais de 55 Kg); Sueli Trindade Pereira (1º lugar Novos Kata Master); Varlei dos Santos (1º lugar novos Kumite Senior menos 84 Kg); Yasmin Sayuri Nishida Khebbeiz (2º Lugar Novos Kumite Menos 53 Kg).