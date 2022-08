Colégio Vinicius de Moraes disputa final da Copa Sesc Fut-7 em Curitiba

A equipe do Colégio Estadual Vinicius de Moraes partiu na manhã desta sexta-feira (5) para Curitiba onde irá representar Campo Mourão e região na disputa da Copa Sesc Fut 7 Sub 15. Mais de 130 atletas, formando oito times de Fut 7 (futebol Society formado por sete jogadores em cada time e dois árbitros), participarão da disputa que decidirá o campeão neste final de semana.

O torneio contou com a inscrição de cerca de dois mil jovens, de 13 a 15 anos, e foi sediado inicialmente em 19 cidades. Os jogos começaram em abril e foi dividido em três fases: municipal, que classificou o campeão e vice de cada cidade; fase de grupos, realizada em oito cidades-sede e definição de um campeão por sede; e a grande final.

O time do Vinícius de Moraes foi campeão da Fase Macrorregional realizada na cidade de Umuarama, em junho deste ano. O título veio em uma final disputada contra a equipe de Araruna.

O Azulão da Asa Oeste, apelido como é conhecido a equipe de Campo Mourão, é comandada pelo técnico Bruno Braga e conta seguinte elenco de estudantes atletas: Juan Carlos, Marcos Antônio, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Felipe Capelari, Miguel Pereira, Kevin Gabriel, Nicolas Borges, Henry Michel, Luan Gonçalves, Luiz Fernando, Gustavo Henrique, Victor Hugo e Luiz Henrique Canto.

Para Braga, é uma honra já estar entre as equipes da Fase Final: “Jogamos com equipes muito qualificadas nas fases regional e macrorregional e conquistamos a vaga. É uma honra para o nosso projeto estar entre as dez melhores equipes do Paraná nessa competição” disse o treinador.

Olheiros da capital e Região Metropolitana de Curitiba foram convidados para acompanhar os jogos. Oportunidade para os jovens que sonham seguir carreira como jogador de futebol. Considerado o maior campeonato da categoria a nível estadual, a Copa Sesc Fut 7 Sub 15, segundo Bruno Greber, analista de Esporte e Lazer do Sesc PR, “tem uma grande importância na formação do cidadão, uma vez que busca a integração e o espírito de grupo entre os atletas de todas as cidades do Paraná”.

Além do Colégio Vinicius de Moraes, a final também terá equipes das cidades de Rio Negro, Toledo, Guarapuava, Ivaiporã, Santo Antônio da Platina, Paranavaí e Londrina.

Os times inscritos pagaram taxa única para todos os jogos e os demais custos são cobertos pelo Sesc PR, incluindo hotel, deslocamento e refeições em Curitiba. A competição conta com arbitragem federada, água e lanche para todos os atletas participantes. O torneio concederá premiação até o 3º lugar e para os melhores jogadores nas seguintes categorias: artilheiro, goleiro menos vazado e craque da galera.

A abertura oficial da final da Copa Sesc Fut7 Sub 15 será nesta sexta-feira, às 20h, no Ginásio do Sesc da Esquina. Os jogos serão realizados nos dias 6 e 7 de agosto no Top Sports Centro Esportivo, às 9h e 8h, respectivamente. As premiações estão previstas para começarem a partir das 12h30, no último dia da competição. O evento é aberto ao público.