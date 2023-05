Karatê, xadrez e kart movimentam meio esportivo no fim de semana

Campo Mourão tem um fim de semana movimentado com atividades esportivas das modalidades de karatê e xadrez, com apoio da Fundação de Esportes, além de competição de kart. No Ginásio Belin Carolo (UTFPR), o município sedia a 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Karatê, que teve início no sábado (20). Participam da competição cerca de 750 atletas de todas as idades de mais de 30 cidades.

O evento, que termina neste domingo (21), é promovido pela Federação Paranaense de Karatê e vale pontuação para as próximas etapas em Paranaguá e Cascavel. A final será em novembro, em Foz do Iguaçu.

Na quadra da Escola Municipal Urupês foi realizado neste sábado (20) o Circuito Mourãoense de Xadrez, promovido pela Associação Mourãoense em parceria com o município. Cerca de 200 enxadristas, entre eles campeões nacionais, participaram da competição.

KART, LAZER E CIRCO

Neste domingo (21), a partir das 9 horas, será realizada a 3ª etapa da Copa União de Kart, no kartódromo municipal. Das 14 às 17 horas atividades recreativas do projeto Comunidade e Lazer, na Escola Municipal Domingos José de Souza e às 16 horas, na concha acústica do Parque do Lago, mostra itinerante do Festival de Circo com o espetáculo “Tudo é Possível”.