Jogos Universitários terão Futebol 7 no RB e vôlei de praia no Parque do Lago neste sábado

Os 19º Jogos Universitários de Campo Mourão, que começaram no dia 1º de junho, prosseguem com vasta programação de competições até dia 14 de junho. Neste sábado (4), a semana encerra com disputas nas modalidades de vôlei de areia com 13 duplas no Parque do Lago ( a partir das 13h15) e futebol 7, com seis equipes, no Estádio RB (a partir das 13h30).

Na segunda-feira (6), prosseguem os Jogos com Futsal Masculino com quatro partidas no Ginásio de Esportes Valternei de Oliveira (Lar Paraná), e outras três (uma delas feminino) no Ginásio Haroldo Gonçalves Neto (Vila Urupês). No mesmo horário terá início competições do voleibol masculino, no Ginásio Horley Casali (Jardim Aeroporto).

Os Jogos Universitários são disputados em sete praças esportivas de Campo Mourão e envolvem mais de 1.000 acadêmicos de 24 cursos da UTFPR, Integrado, Unicampo, Unespar, Unicesumar e Unopar. As modalidades são futebol sete, futsal, basquetebol, basquete 3 x 3, handebol, voleibol, vôlei de praia, tênis de mesa, atletismo, xadrez e natação.

O curso campeão geral dos Jogos, além de ganhar o troféu receberá convites para a Festa Universitária que será realizada no dia 25 de julho, no Cayenna Club, em Campo Mourão. Os 19º Jogos Universitários de Campo Mourão é um evento organizado pela Fundação de Esportes, com apoio do Cayenna Club.