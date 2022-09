Operação Pronta Resposta apreende veículo com 1.200 maços de cigarros

Um veículo Fiat Toro de cor branca foi apreendido com grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai na manhã desta sexta-feira, 2, na rodovia BR 369.

A ocorrência foi registrada na praça de pedágio desativada, entre Campo Mourão e Mamborê, durante operação Pronta Resposta VIII, realizada pelo Batalhão de Choque. Ao perceber a presença policial o motorista realizou uma manobra brusca de retorno

A equipe iniciou um breve acompanhamento o qual se estendeu para uma região de plantação onde o condutor abandonou o veículo, não sendo possível localizá-lo por se tratar de região de mata e devido a baixa luminosidade.

Ao realizar a busca no veículo, os policiais localizaram várias caixas de cigarro de origem paraguaia da marca Eight. Foram apreendidas aproximadamente 1.200 maços de cigarros acondicionados no interior e na caçamba do automóvel.

O veículo juntamente com a carga de cigarros foram encaminhados para Receita Federal de Maringá para procedimentos cabíveis.

Com informações e fotos: Assessoria de Comunicação 11º BPM