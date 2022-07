Jogos Escolares do Paraná terão mapa digital da cidade

Os mais de seis mil atletas e dirigentes de outras cidades que estarão na fase final do 68º Jogos Escolares do Paraná contarão com uma novidade tecnológica na edição deste ano em Campo Mourão. Trata-se do Mapa Digital JEPS (www.mapadigitaljeps.com.br) , que contempla de forma dinâmica e fácil todos os locais dos jogos, ginásios, alojamentos, parques, hospitais e UPA.

Além disso há também a parte patrocinada de bares, lanchonetes e lojas. No total são 33 alojamentos e 17 locais de provas. O projeto foi realizado pela HAKEN – Empresa Junior de Ciência da Computação da UTFPR com o apoio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e FECAM. Segundo o presidente da Fecam, Marcelo Lima, Campo Mourão é uma das poucas cidades do Estado a oferecer este tipo de serviço para os atletas participantes, o que e irá facilitar a locomoção e incentivar a economia local.

“Este tipo de integração entre universidade, poder público e empresas gera ganhos para todos os setores. Os alunos tiveram contato com a realidade do mercado e do conhecimento aplicado, o poder público uma solução a custo zero, e as empresas que têm a possibilidade de se divulgar para os atletas que vêm de fora gastar aqui”, observa o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

O site já está no ar e as empresas interessadas em patrociná-lo podem entrar em contato diretamente com o diretor comercial da Haken pelo tel. 44 – 99987 – 2790 (Ricardo)