Rapaz é preso em posto de saúde onde furtou vários celulares

A Polícia Militar prendeu nessa quinta-feira, 14, um rapaz acusado de furtar aparelhos celulares de vários pacientes de um posto de saúde, na área central de Campo Mourão. A prisão ocorreu após ele voltar à unidade de saúde para tentar repetir os crimes.

Ao perceberem que o suspeito havia retornando ao local, funcionários acionaram a Polícia Militar, que encaminhou o rapaz para a delegacia.

Os funcionários do posto relataram que o ladrão furtou ao menos seis celulares, e que as vítimas geralmente são pessoas doentes, e idosos, que estão em tratamento no local.

Na maioria dos casos, ele se aproximava das pessoas e pedia o celular emprestado para fazer uma ligação para o pai dele. Em seguida, desaparecia com o aparelho. O último furto ocorreu na quarta-feira, 13.

As unidades de saúde estão se tornando alvo de criminosos em Campo Mourão. Na madrugada de ontem, um homem invadiu a UPA fazendo menção de estar armado e causou terror entre pacientes e funcionários. O bandido agrediu uma paciente e uma enfermeira e só deixou o local após o vigilante entrar em luta corporal com ele.