Mulher é agredida e ferida com facão pelo companheiro, na Vila Guarujá

Em mais um caso de violência doméstica registrado em Campo Mourão, uma jovem de 23 anos foi agredida pelo próprio companheiro, por volta das 2h da madrugada de domingo. O crime ocorreu na Rua Sete, na Vila Guarujá.

De acordo com a vítima, seu companheiro lhe agrediu e depois a golpeou com um facão, atingindo a sua mão. A mulher conseguiu fugir e pediu socorro na casa dos pais. No local, os policiais abordaram o acusado e o encaminharam para a delegacia.