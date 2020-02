Jogos dos Contabilistas do Paraná serão em Campo Mourão este ano

Vinte anos depois, Campo Mourão voltará a sediar este ano os Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar), que serão realizados de 12 a 15 de novembro. Mais de 700 atletas deverão participar da competição, que envolve várias modalidades. O Jocopar foi realizado pela primeira vez na cidade em 1999, quando Campo Mourão sagrou-se campeã geral. No ano passado foi vice-campeã em Umuarama.

Para tratar do assunto, na sexta-feira (14), o presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná, Paulino José de Oliveira, esteve em Campo Mourão, acompanhado do deputado estadual Douglas Fabrício e do presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão, Valdir Corral. Esta será a 28ª edição dos Jogos, considerado o maior evento esportivo do Brasil disputado por profissionais com curso superior ou técnico.

Os dirigentes do Jocopar vieram pedir apoio do município para realização dos Jogos, que deverá mobilizar a cidade e a região. “Trata-se de um evento que une profissionais e esporte, devendo movimentar a cidade incentivando a todos a prática de exercícios físicos”, frisou Douglas Fabrício, que também esteve participando de um encontro da Fecopar na tarde desta sexta-feira, 14.

“É sempre importante para nossa cidade receber eventos como esse, que traz profissionais da contabilidade de todo o Estado, incentivando a prática esportiva e gerando renda. Temos uma boa estrutura esportiva e o que estiver ao nosso alcance faremos para apoiar”, ressaltou o prefeito.