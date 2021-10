Jogos Abertos e da Juventude estão de volta neste fim de semana

O final de semana (9 e 10) será marcado pela 3ª rodada dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) e dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS). Assim como nas primeiras fases, as duas competições serão disputados em 36 cidades-sede. Eles são uma realização da Superintendência do Esporte do Paraná.

“Os cuidados sanitários para liberação de público nas competições devem seguir os decretos, estadual ou municipal. O controle de presença de público é das prefeituras, que também devem exigir o uso de máscara nos ginásios, uso de álcool gel, e quando solicitado, apresentar o esquema vacinal ou teste RT-PCR”, disse Cristiano Barros d´El Rei, diretor de Esportes da Superintendência.

JOJUPS

As competições da fase regional dos JOJUPS continuam respeitando as regras desenvolvidas de acordo com o decreto de cada município-sede. O sábado terá a última rodada das quatro modalidades coletivas que estão em disputa: basquete, vôlei, handebol e futsal. Confira a programação AQUI.

JAPS

Os Jogos Abertos do Paraná terão continuidade nas disputas de vôlei, handebol, bolão, bocha, basquete e futebol. A primeira fase segue até o domingo (10). Já a etapa estadual, com modalidades coletivas e individuais, começa no dia 24 de outubro e finaliza em 21 de novembro. Confira a programação AQUI.

