Jipeiros do Rally Transparaná passam por Campo Mourão

Campo Mourão foi uma das 60 cidades do Estado a receber, nesta terça-feira (1º), participantes do 28º Rally Transparaná, uma das maiores competições off-road da América Latina. O Rally é organizado pelo Jeep Clube de Curitiba, com apoio do Governo do Estado, e faz parte das ações dos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná.

A equipe da Fundação de Esportes (Fecam) e setor de trânsito da SEIMOB ficaram responsáveis pela recepção, no fim da tarde, de 30 jeeps que saíram pela manhã de Foz do Iguaçu e vão percorrer 1.330 quilômetros até Curitiba. Nesta quarta-feira (2), eles vão para Telêmaco Borba e ainda passarão por Jaguaraíva e Castro antes de chegar a Curitiba.

O grupo pernoita em Campo Mourão, onde também janta e abastece os veículos. “Agradecemos e damos as boas vindas aos participantes do rally, que fomenta o setor turístico e a economia da nossa cidade”, observou o diretor-presidente da Fecam, Marcelo Lima.

O diretor da categoria Adventure, Sérgio Filardo, explicou que além dos jeeps, o rally conta com motos e bikes, que fazem outros percursos. A categoria Adventure é um passeio guiado, cujo trajeto privilegia estradas de terra e poucos trechos de rodovias. “As paradas são programadas, geralmente em postos de combustíveis e restaurantes”, explica. O custo da inscrição por participantes é de 2,3 mil, além de combustível, hospedagem em hotel e alimentação.

O superintendente do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, tambpem destacou a importância da competição para a economia do Estado. “O Transparaná é o rally mais antigo do País. É uma força muito grande no esporte e no turismo, além de ser um evento que prestigia os municípios e valoriza as belezas naturais”, argumentou.