Com foco na Educação, CNBB inicia Campanha da Fraternidade 2022 nesta Quarta-feira de Cinzas

Com o tema “Fraternidade e Educação” e lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, a Campanha da Fraternidade 2022 será lançada nesta quarta-feira (2), pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB). A data marca também o início da Quaresma, que segue até o dia 21 de abril.

De acordo com a CNBB, os valores arrecadados na campanha são destinados aos Fundos Diocesanos e Nacional da Solidariedade, que apoiam projetos sociais relacionados à temática da campanha – no caso deste ano, relacionados à educação, que é tema da Campanha da Fraternidade pela terceira vez (a primeira em 1982 e a segunda em 1998).

TERCEIRA VEZ

Essa é a terceira vez que a temática da educação será abordada na Campanha da Fraternidade. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. De acordo com a introdução do texto-base, foi “a realidade de nossos dias que fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”.

A presidência da CNBB justifica, na apresentação do texto-base da CF, que se trata de uma campanha que, mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, vai refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã.

Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas com um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma “comunidade” ampliada que inclui todos os atores (família, Igreja, Estado e sociedade).

CATEDRAL SÃO JOSÉ

Na Catedral São José, em Campo Mourão, serão celebradas quatro missas nesta Quarta-feira de Cinzas, às 7h, 12h, 15h e 19h, com os fiéis recebendo as cinzas.