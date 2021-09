JEPs com disputas de basquetebol neste sábado e domingo em CM

Campo Mourão recebe neste sábado e domingo (dia 4 e 5) alunos-atletas de várias cidades do Estado para a disputa da modalidade de basquetebol da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs). Os jogos serão realizados nos ginásios dos colégios Santa Cruz, Estadual e Vila Urupês. Nessa modalidade Campo Mourão não tem representante na fase final.

Este ano o município foi escolhido para sediar as modalidades coletivas dos JEPs. Nos três fins de semanas anteriores foram realizadas as disputas de futsal, handebol e voleibol. O Paraná foi o primeiro estado do país a retomar as competições escolares este ano, em parceria com os municípios.

O secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima, explica que por conta das restrições sanitárias, os JEPs são realizados sem a presença de público. “Todos os envolvidos e os atletas foram testados para Covid-19. Só pode entrar nos ginásios quem estiver com teste negativo”, explicou o secretário.