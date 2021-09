Obras de construção civil viram alvos de ladrões em Campo Mourão

Uma onda de furtos em obras de construção civil vem ocorrendo em Campo Mourão. Ao menos uma ocorrência é registrada diariamente pela Polícia Militar.

Ontem de manhã o furto aconteceu em uma obra na Rua Elias Simeão, no Jardim Modelo. No local, a vítima denunciou o furto de aproximadamente 300 metros de fios de diversas espessuras.

A Polícia Militar tem intensificado as ações de combate e ainda ontem prendeu um homem de 32 anos, após ele tentar furtar objetos de outra construção, na Avenida Comendador Norberto Marcondes.

Os policiais foram acionados por trabalhadores da obra que flagraram a ação do homem tentando sair do local com uma lixadeira.

Um dos funcionários conseguiu fechar o portão e o rapaz foi detido até a chegada da PM. O acusado estava bastante agitado e aparentava estar sob efeito de drogas.

Ele foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil, onde os policiais militares constataram que havia dois mandados de prisão contra o suspeito, que já possui inúmeras passagens pelo sistema prisional.