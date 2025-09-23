Paróquia de Janiópolis divulga programação da Festa da Padroeira
A comunidade católica de Janiópolis se prepara para celebrar com fé e alegria a Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, que acontece no dia 12 de outubro.
O evento traz como tema: “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”, inspirando a devoção e o espírito comunitário.
Como preparação para a grande solenidade, será realizada a Novena da Padroeira, com início no dia 3 de outubro. Durante nove noites, padres convidados conduzirão as celebrações sempre às 19h30, reunindo fiéis em momentos de oração, louvor e reflexão. Confira a programação:
03/10 (Sexta-feira): Pe. Marcos Antonio
04/10 (Sábado): Pe. Ediberto
05/10 (Domingo): Pe. Diony
06/10 (Segunda-feira): Pe. José Givanildo
07/10 (Terça-feira): Pe. Rômulo
08/10 (Quarta-feira): Pe. Pedro Spery
09/10 (Quinta-feira): Pe. Ricardo
10/10 (Sexta-feira): Pe. William
11/10 (Sábado): Dom Evandro
O domingo da festa, 12 de outubro, promete reunir toda a comunidade com uma programação especial:
09h: Solenidade em honra a Nossa Senhora Aparecida – Missa presidida pelo Pe. Ediberto
11h30: Almoço com costela assada e show acústico durante a refeição.
14h: Tradicional Leilão de Gado.
17h: Show de Prêmios.
19h: Show Musical de encerramento.
Show de Prêmios
Um dos momentos mais aguardados será o Show de Prêmios, que distribuirá R$ 17.000,00 em premiações:
1º Prêmio: R$ 7.000,00 – Grupo Uniões e Família Baldini/Favarão Tecidos
2º Prêmio: R$ 4.000,00 – Sicredi
3º Prêmio: R$ 3.000,00 – Supermercado Coelho
4º Prêmio: R$ 2.000,00 – Farinheira Bredápolis
5º Prêmio: R$ 1.000,00 – Depósito São José
A Festa da Padroeira é um dos eventos mais importantes da paróquia e da cidade, reunindo famílias, amigos e devotos em um clima de espiritualidade, confraternização e solidariedade.
A realização conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Janiópolis e do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, além de empresas e instituições locais.