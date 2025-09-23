Paróquia de Janiópolis divulga programação da Festa da Padroeira

A comunidade católica de Janiópolis se prepara para celebrar com fé e alegria a Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, que acontece no dia 12 de outubro.

O evento traz como tema: “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”, inspirando a devoção e o espírito comunitário.

Como preparação para a grande solenidade, será realizada a Novena da Padroeira, com início no dia 3 de outubro. Durante nove noites, padres convidados conduzirão as celebrações sempre às 19h30, reunindo fiéis em momentos de oração, louvor e reflexão. Confira a programação:

03/10 (Sexta-feira): Pe. Marcos Antonio

04/10 (Sábado): Pe. Ediberto

05/10 (Domingo): Pe. Diony

06/10 (Segunda-feira): Pe. José Givanildo

07/10 (Terça-feira): Pe. Rômulo

08/10 (Quarta-feira): Pe. Pedro Spery

09/10 (Quinta-feira): Pe. Ricardo

10/10 (Sexta-feira): Pe. William

11/10 (Sábado): Dom Evandro

O domingo da festa, 12 de outubro, promete reunir toda a comunidade com uma programação especial:

09h: Solenidade em honra a Nossa Senhora Aparecida – Missa presidida pelo Pe. Ediberto

11h30: Almoço com costela assada e show acústico durante a refeição.

14h: Tradicional Leilão de Gado.

17h: Show de Prêmios.

19h: Show Musical de encerramento.

Show de Prêmios

Um dos momentos mais aguardados será o Show de Prêmios, que distribuirá R$ 17.000,00 em premiações:

1º Prêmio: R$ 7.000,00 – Grupo Uniões e Família Baldini/Favarão Tecidos

2º Prêmio: R$ 4.000,00 – Sicredi

3º Prêmio: R$ 3.000,00 – Supermercado Coelho

4º Prêmio: R$ 2.000,00 – Farinheira Bredápolis

5º Prêmio: R$ 1.000,00 – Depósito São José

A Festa da Padroeira é um dos eventos mais importantes da paróquia e da cidade, reunindo famílias, amigos e devotos em um clima de espiritualidade, confraternização e solidariedade.

A realização conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Janiópolis e do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, além de empresas e instituições locais.