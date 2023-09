Henrique Silvério sobe ao pódio mais uma vez no Mundial de Pontevedra de Triatlo, na Espanha

O triatleta mourãoense Henrique Pedroso Silvério brilhou mais uma vez no Campeonato Mundial da modalidade, desta vez competindo em Pontevedra (Espanha), onde conquistou a medalha de bronze.

Em uma prova bastante desafiadora, Silvério ainda teve que enfrentar alguns percalços pelo caminho, como câimbra e problemas em alguns equipamentos, o que tornou a medalha de bronze símbolo de muita superação. “O intuito era conseguir a terceira medalha de ouro consecutiva em mundiais, porém, devido a algumas ocorrências que tivemos, subir ao pódio foi motivo de muita comemoração e superação”, disse ele.

O triatleta conta que ao encerrar a parte da natação, sentiu câimbra ao sair da água. Com isso perdeu precioso tempo para se recompor e iniciar o pedal. “Pedalei com câimbras e ainda tive alguns problemas com meus equipamentos, mas nada disso me desestabilizou, pois em um dia que poderia ser ruim, fui coroado com a medalha de bronze, deixando escapar a prata por apenas dez segundos. Foi uma prova de muita experiência e volto ao Brasil muito feliz e orgulhoso pelo resultado que tivemos”, afirmou.

Silvério agradeceu a todos pela torcida e aos patrocinadores e apoiadores: TeamHP/Homebox, Centro Universitário integrado, FECAM, entre outros parceiros.