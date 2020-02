Simpósio Paraná Handebol foi realizado com sucesso em Campo Mourão

Campo Mourão sediou no final de semana, com início na quinta-feira e conclusão no domingo, o Simpósio Paraná Handebol 2020. O evento foi realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), promovido pela Liga de Handebol do Paraná (LHPR), em parceria com o Município de Campo Mourão (por meio da Fundação de Esportes – Fecam), UTFPR Campo Mourão, Federação Internacional de Handebol, Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Kempa Materiais Esportivos, Governo do Estado do Paraná (Superintendência do Esporte) e Associação Paranaense dos Árbitros de Handebol (APAH).

Tudo foi voltado para atletas, dirigentes, professores, técnicos e árbitros da modalidade handebol. Entre as atividades realizadas, estiveram curso de formação de novos árbitros, curso de ascensão de árbitros estaduais, clinica de árbitros, clínica de atualização para árbitros e atletas, minicursos, reuniões técnicas visando o Campeonato Paranaense 2020, clínica de goleiros (para atletas) reunião anual de planejamento da Diretoria da LHPR) e Assembleia Anual Geral da LHPR/Paraná Handebol.

O Simpósio contou com as presenças de Roberto Ferreira Niero (Presidente da LHPR), Erivalto Santos Oliveira (Vice-Presidente da LHPR), Gentil Soares de Lima (Coordenador Técnico da LHPR), Newton Trindade Junior (Diretor de Árbitros da LHPR), Jefferson de Souza de Oliveira (Presidente da Associação Paranaense de Árbitros de Handebol), Richarde Cesar Salvador (ex-presidente da LHPR), o espanhol Jorge Dueñas de Galarza (Técnico da Seleção Brasileira Adulta Feminina de Handebol – Ministrante do Curso de Atualização para Técnicos e Atletas), José Carlos Mendes, o “Spock” (Atualização de Técnicos e Atletas “Clínica para Goleiros”), Natal Vilela (Curso de Formação e Ascensão de Árbitros) e Ésilo de Mello (Curso de Formação e Ascensão de Árbitros).

Se fizeram presentes durante o simpósio, nas mais diversas ações programadas, o prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli; o Secretário Especial do Esporte, Recreação e Lazer do Município, Marcelo de Oliveira Lima; o dirigente Jair Grasso, a Chefe do Escritório Regional da Superintendência do Esporte do Estado do Paraná, Rosemeire de Caires; e o Diretor do Campus Campo Mourão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Heron Oliveira dos Santos Lima. Taynara Ferreira, Diretora da Marketing da Kempa Brasil, esteve representando a empresa neste evento.

“É a primeira vez que venho ao simpósio, é uma honra imensa para a Kempa ser parceira do handebol paranaense. Neste Estado do Paraná, a representatividade é grande por parte do handebol, e a Liga de Handebol do Paraná promove um trabalho muito importante”, ressaltou Taynara.

Roberto Ferreira Niero, presidente da Liga de Handebol do Paraná, fez questão de falar da tradição do evento. “O evento já é esperado por atletas, técnicos, dirigentes, pelo segundo ano temos o simpósio aqui nesta cidade que nos acolhe de braços abertos, temos que agradecer ao prefeito, que não mede esforços para que estejamos aqui, nosso secretário de esportes. Temos todo o apoio para que o evento seja um sucesso, contamos com as pessoas, que estão sempre à disposição para nos ajudar, em nos receber, e a comunidade por nos prestigiar. Isto é gratificante para nós, da Liga de Handebol do Paraná. Todos que palestraram aqui, todos que fazem parte desta Liga, são importantes para nós, pois sem estes o nosso sucesso, sem dúvida alguma, não aconteceria.

APRENDIZADO

A Barbara, de Mariluz, veio para os cursos de arbitragem como o intuito de conhecer. “Várias pessoas me incentivaram, na minha cidade, para mim foi importante ter participado, e pretendo futuramente estar nos quadros de arbitragem. Para tanto, conhecer um pouco mais sobre a modalidade é de fundamental importância para isto”, destacou. Natal Vilela, coordenador de cursos na arbitragem, falou que hoje são 14 árbitros cadastrados na arbitragem da modalidade a nível estadual. “A formação é importante, temos árbitros que podem estar cadastrados futuramente, temos a ascensão e a atualização. É importante capacitarmos os jovens também para que eles possam fazer parte dos quadros futuramente”, mencionou.

INTERCÂMBIO

José Renato Ferreira Miranda, do Colégio Imperatriz, de Guarapuava, falou sobre a importância da troca de informações. “Todos os técnicos estão reunidos numa oportunidade como esta, com o objetivo de melhorar cada vez mais, expondo ideias. É uma excelente iniciativa para nos capacitarmos, sem dúvida alguma, é muito válido”, concluiu.

INFORMAÇÕES DE 2019

A temporada 2019 da Liga de Handebol do Paraná (LHPR) apresentou números positivos. As competições foram no cadete, livre adulto, juvenil sub-18, Paraná Hand Cup Adulto, Paraná Hand Cup Sub 17, Paraná Hand Cup Sub 15, Infantil Sub 14, Master, Festival 12, Festival 10, Paraná Hand Cup Areia Livre, Campeonato Paranaense de Areia. A disputa do livre adulto foi nas chaves ouro, prata e bronze. O cadete, o juvenil sub-18 e o infantil sub-14 nas chaves ouro e prata. As demais foram somente na chave ouro. A disputa com maior número de jogos foi o livre adulto (ouro, prata e bronze) – 239. 4.350 gols foram marcados no Paraná Hand Cup Areia Livre, a disputa com o maior número de gols. Foram 172 equipes masculinas no total, 110 femininas, num total de 282 equipes. 897 jogos foram realizados e 29.185 gols foram marcados. 78 clubes são ligados a Liga de Handebol do Paraná.

PREMIAÇÃO

O ponto alto do evento, entretanto, foi o Prêmio Melhores do Ano do Handebol do Paraná – Temporada 2019, que premiou atletas, técnicos, árbitros e dirigentes que se destacaram nesta atual temporada. O prêmio foi criado pela Liga de Handebol do Paraná com o intuito de reconhecer e distinguir os participantes do handebol paranaense, por motivo relevante no desenvolvimento do handebol e que se tornaram merecedores do reconhecimento estadual e até nacional. Este prêmio tem por objetivo divulgar e premiar as ações em todos os campos de desenvolvimento do handebol paranaense (clubes, professores, técnicos, árbitros e dirigentes); abrangendo as categorias atletas, técnicos e dirigentes com participação destaque em campeonatos mundiais, pan-americanos e ou olimpíadas; atletas artilheiros nos mais variados campeonatos e categorias estaduais, atletas destaques nos mais variados campeonatos e categorias estaduais, técnicos campeões nos mais variados campeonatos e categorias estaduais, duplas de árbitros destaque, clubes melhores ranqueados, entidades parceiras do handebol do Paraná, produções literárias no campo do handebol e mérito esportivo.

HOMENAGEADOS

Homenageado também na noite, Erivalto Oliveira, de Goioerê, falou da emoção de estar presente e ser homenageado como atleta campeão nacional em 1979. “É um momento ímpar, o fato de reencontrar os amigos campeões brasileiros, em João Pessoa na Paraíba. É um prazer imenso estar aqui”, explicou. Marcelo Silveira, outro campeão, também resumiu da mesma forma, com muita satisfação. “Um título brasileiro é algo marcante. Fazer parte desta equipe, e da história do handebol paranaense, para mim é uma imensa honra”, destacou.