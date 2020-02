CM registra o maior número de acessos à internet da região

Segundo os resultados do último relatório mensal da Anatel sobre os acessos nos serviços de internet banda larga, Campo Mourão obteve crescimento nos acessos à internet e foi o município com o maior número de acessos.

A Anatel disponibilizou os dados sobre acessos para os serviços de TV por assinatura, telefonia móvel, telefonia fixa e internet. Foi visto que no Estado do Paraná o crescimento foi positivo (2,3%), comparando os resultados com o mesmo período do ano passado. Somente no estado paranaense, houve 2.320.039 acessos dos usuários de internet.

Segundo o portal especializado em telecomunicações,o Podecomparar, , que extraiu os dados do Painel de Dados da Anatel, Campo Mourão conseguiu apresentar o maior número de acessos à internet e o quarto maior crescimento. Goioerê obteve a maior queda nos mesmos parâmetros pesquisados.