Loja Aqui Agora completa 25 anos em C. Mourão

Uma das lojas referência no calçadão de Campo Mourão, completou 25 anos de fundação na cidade neste ano de 2020. Aqui Agora Confecções é uma das lojas mais completas na área central, oferecendo aos clientes desde meias, lingeries, a enxoval, cama, mesa e banho, calçados e acessórios e confecção.

Moda barata sem abrir mão da qualidade. Essa é uma preocupação que o Aqui Agora sempre teve durante esses 25 anos. “Nossa missão é oferecer moda de qualidade com preço justo em parcelas que cabem no seu bolso”, afirma a gerente Alessandra Sato até brinca, dizendo que a loja veste desde o bebê ao vovô. “Aqui temos tudo o que a família precisa.

A loja Aqui Agora conta com 35 colaboradores, uma equipe preparada e que estará de plantão neste final de ano para atender em horário especial, a partir da próxima semana, quando o comércio passa a atender até as 22h. Alessandra revela que o mês de dezembro já começou movimentado e a expectativa é ainda melhor até o natal. “Foi um ano difícil, mas a gente já consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Sempre digo que o brasileiro é lutador e não desiste nunca. Tenho certeza que tudo vai dar certo e juntos vamos ter um bom natal”, declara ela cheia de confiança.

No Aqui Agora Confecções, o cliente escolhe a forma de pagamento, que são as mais variadas. “Temos o crediário Bônuscred/Serviloja, Coopercard e convênio com a Assercam. Você parcela suas compras sem juros. Faça o Cartão Aqui Agora e ganhe um brinde na hora.”