Ginásio do Lar Paraná será transformado em moderno complexo esportivo

Uma ampla e moderna revitalização e reforma geral será realizada pela administração municipal de Campo Mourão no Ginásio de Esportes Valternei de Oliveira, no Lar Paraná. Além das melhorias e modernização da estrutura já existente, o local vai ganhar novas estruturas para prática esportiva e recreação da comunidade.

O investimento será de R$ 5,2 milhões, com recursos de financiamento do governo federal (Finisa). A assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação será na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro.

O complexo esportivo em que será transformado o espaço terá na área externa uma nova fachada, acessibilidade; praça de contemplação; playground; A.T.I.; quadra poliesportiva; instalações sanitárias; pista de skate; pavimentação no pátio e da calçada pública; cercamento; drenagem; iluminação e paisagismo.

Na parte interna, além da acessibilidade, o projeto prevê reforma da cobertura (tratamento termo-acústico), vestiários, instalações sanitárias, fraldário, ventilação e iluminação, instalações complementares (água, esgoto, energia) e ampliação da área administrativa.

“Já revitalizamos os ginásios JK e da Vila Urupês para melhor aproveitamento da comunidade. Temos conquistado índices importantes como cidade inteligente também por oferecer espaços seguros e inclusivos, áreas verdes, priorizando o bem-estar das pessoas e a qualidade de vida geral. No Lar Paraná o nosso ginásio carece de uma série de melhorias que agora será possível realizar”, explicou o prefeito Tauillo Tezelli.