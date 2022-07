Importância da Comunicação Pública será tema de debate na Comcam

A Associação dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam), recebe nesta sexta-feira (15), à partir das 13 horas, workshop com o tema central: “O papel e a importância da Comunicação Pública”.

São esperados para o evento prefeitos, assessores e diretores de comunicação dos municípios, representantes de veículos de comunicação da região, e demais envolvidos na área. Interessados em participar devem fazer a inscrição antecipada. Veja o link abaixo.

O encontro faz parte da programação de ações do Projeto “Paraná em Foco”. O palestrante será o publicitário Marcelo Romaniewicz, da consultoria XYZ Estratégia. Serão abordados os seguintes temas: conceito e aplicabilidade; tendências de mercado; casos de prefeituras do Brasil; e cenários futuros.

O evento será realizado em parceria com a Amocentro (Associação dos Municípios do Centro do Paraná); Grupo RIC e a XYZ Estratégia.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/parana-em-foco/1604094