Vitória fora de casa garante 100% do CM/Futsal na Chave Ouro

Caio, Batata e Fabinho marcaram na vitória por 3 x 2 em Siqueira Campos (Norte do Paraná), na noite do último sábado (12). O confronto válido pela Série Ouro do Paranaense 2020 teve como destaque duas viradas de placar. Campo Mourão vencia por 1 x 0 na primeira etapa, e levou dois gols no segundo tempo. Conseguiu empatar novamente e virar há segundo do final da partida, garantindo sua segunda vitória fora de casa pelo estadual.

Diferentemente da Liga Nacional, onde conquistou apenas dois pontos em quatro jogos, no paranaense o time mourãoense tem 100% de aproveitamento. Na estreia, também atuando na casa do adversário, a equipe do técnico Alemão goleou o Palmas por 5 a 2.

Os resultados da semana na Série Ouro:

Dois Vizinhos 2 x 2 Chopinzinho

Ampére 4 x 2 São José dos Pinhais

Foz Cataratas 5 x 4 Palmas

Foz Cataratas 3 x 2 Toledo

Siqueira Campos 1 x 2 Mal. Rondon

Siqueira Campos 2 x 3 Campo Mourão