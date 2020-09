Idoso de 95 anos morre por covid-19 em Terra Boa

A cidade de Terra Boa registrou o sétimo óbito por coronavírus nesta segunda-feira, elevando a 104 o número de mortes pela doença na região da Comcam. O paciente é um idoso de 95 anos, que estava internado no hospital Santa Casa de Campo Mourão, desde o dia 1º de setembro.

As mortes pelo covid-19 ocorreram nos seguintes municípios: Campo Mourão, com 36 casos; Goioerê (13); Araruna (7); Terra Boa (7); Janiópolis (6); Quinta do Sol (5); Barbosa Ferraz (4); Iretama (4); Peabiru (4); Moreira Sales (3); Campina da Lagoa (2); Mamborê (2); Roncador (2); Altamira do Paraná (1); Corumbataí do Sul (1); Engenheiro Beltrão (1); Farol (1); Juranda (1); Luiziana (1); Nova Cantu (1); Quarto Centenário (1) e Ubiratã (1).