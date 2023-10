Vinicius de Moraes representa CM na fase final da Copa Sesc e no Campeonato Paranaense de Futsal

O projeto Nota 10 no Esporte e na Vida do Colégio Vinicius de Moraes tem dois grandes desafios neste mesmo final de semana em duas cidades diferentes. Em Curitiba, o Vinicius/Adal representa Campo Mourão e região na fase final da Copa Sesc e em Cascavel o Vinicius/Eliane também é o representante mourãoense na quarta fase do Campeonato Paranaense de Futsal Sub-15.

Na Copa Sesc, o Azulão vai encarar as oito melhores equipes do estado do Paraná, que se classificaram para a competição vencendo as fases regional e macrorregional da competição. Foram relacionados 13 atletas que serão acompanhados pelo técnico da equipe, Bruno Braga. Em 2022, o Vinicius conquistou o 4º lugar geral na competição e agora busca avançar nesta colocação. A delegação parte para Curitiba nesta sexta-feira (6), às 8h e a abertura acontece no mesmo dia na Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense.

Já no Campeonato Paranaense, o Vinicius/Eliane avançou para a quarta fase que será disputada em Cascavel. A competição começou com 36 equipes e agora restam apenas 16 que lutarão pela vaga entre as oito melhores do estado. O embarque da delegação, composta por 13 atletas mais os técnicos Gordo e Silvana e o Diretor Raoni de Assis será nesta quinta-feira (5), às 19h.

“Para nós é extremamente gratificante estarmos em fases decisivas de duas grandes competições de nível estadual. Serão grandes desafios e esperamos dar o nosso melhor, representando nossa comunidade e nossa cidade, é uma oportunidade enorme para nossos alunos e isso nos deixa extremamente felizes” disse o técnico e coordenador do projeto, professor Bruno Braga.

O projeto do Colégio Vinicius atende em torno de 100 atletas e vem disputando diversas competições durante a temporada de 2023, conquistando títulos importantes como os da fase municipal e regional dos Jogos Escolares e das fases regional e macrorregional da Copa Sesc.