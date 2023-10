Palestra de Kondzilla bate recorde de público no 7º Empreende Week

“Da Quebrada para o Mundo” foi o tema da palestra que o dono do canal no YouTube mais popular da América Latina, Konrad Dantas – mais conhecido pelo nome artístico KondZilla – proferiu na noite desta quarta-feira (4/10) no Empreende Week, em Campo Mourão. O público lotou o salão do palco principal do Mourão Garden Eventos – com grande número de pessoas em pé -, enquanto a palestra já transcorria e centenas de pessoas continuavam na fila para entrar.

O palestrante tem 34 anos e é produtor, empresário e apresentador de TV. Ele é fundador da produtora e selo musical Kondzilla e criador, produtor e diretor de “Sintonia”, série de língua não inglesa mais assistida do mundo na Netflix, com cinco temporadas.

Da favela onde foi criado no Guarujá (litoral de São Paulo), Kondzilla transformou-se em destacado empresário nacional e o canal que fundou no YouTube, em 2012, tem mais de 66,5 milhões de inscritos. “Tudo o que ele toca transforma-se em ouro”, dizem a seu respeito, dado o sucesso alcançado em seus empreendimentos.

Com os seus videoclips revolucionou a cena do funk brasileiro e tornou-se referência do gênero no mundo digital. Em 2015 lançou o clipe “Baile de Favela”, do MC João, que foi o primeiro a superar a marca de 100 milhões de visualizações.

No ano de 2017, o palestrante do Empreende Week foi incluído na lista da Forbes Brasil dos empresários mais influentes com menos de 30 anos. Atualmente ele comanda um conglomerado de empresas que inclui uma produtora e uma gravadora de artistas, produção de séries, filmes documentários, portal de notícias especializado em funk e uma escola de jovens talentos.

PALESTRANTES

A primeira palestrante de renome nacional a participar do Empreende Week/2023 foi a apresentadora do programa “Saia Justa” – GNT, Gabriela Prioli, que abordou o tema “Menos Emoção e Mais Razão” na noite de terça-feira.

A palestra desta quinta-feira é com Lars Grael (ex-velejador campeão do iatismo), enquanto Giuliana Morrone (jornalista) profere palestra na sexta-feira, no encerramento do Empreende Week. As palestras acontecem sempre a partir das 19h30min. Toda a programação do evento é gratuita.