Dia da Juventude é comemorado com evento no CEJU

Jovens que participam de atividades e programas do município foram o público alvo de um evento organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social para comemorar o Dia Nacional da Juventude. O evento foi realizado na quarta-feira (23), no Centro da Juventude.

O intuito foi proporcionar um momento de participação, de formação e de cidadania aos jovens, viabilizando a expressão de suas necessidades e demandas no que diz respeito à educação, ao esporte, cultura e lazer, à formação e acesso ao mundo do trabalho; à liberdade, respeito e dignidade. Após abordagens de profissionais do município sobre os temas em debate, os jovens foram divididos em grupos de trabalho.

As propostas levantadas através das discussões serão sistematizadas e contribuirão na elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente que está sendo elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em parceria com a rede de serviços do Sistema de Garantia de Direitos.

O Rotary Verdes Campos apoiou o evento através de doação de kits de higiene para as adolescentes presentes, como parte do projeto Empoderamento de Meninas.